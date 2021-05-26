Зеленський указом створив Словʼянську міську військово-цивільну адміністрацію

Президент Володимир Зеленський указом № 210/2021 створив Словʼянську міську військово-цивільну адміністрацію Краматорського району (Донецька область).

Командувачу Обʼєднаних сил Сергію Наєву і голові Донецької обласної держадміністрації Павлу Кириленку доручено провести заходи, повʼязані з утворенням військово-цивільної адміністрації.

У квітні цього року мер Словʼянська Вадим Лях закликав Кириленка тимчасово ввести в місті військово-цивільну адміністрацію, а також призначити позачергові вибори мера і депутатів міської ради. Тоді Лях заявив, що низка депутатів міської ради займаються саботажем. Ішлося про представників партій «Наш край» і «Опозиційна платформа — За життя», а також Партії миру і розвитку. Він зазначив, що депутати не приходять на засідання і не можуть ухвалити бюджет.

ВЦА створюються в окремих районах Луганської та Донецької областей, щоб забезпечити життєдіяльність територіальних громад і працювати з проблемами на місцях.