Зеленский указом создал Славянскую городскую военно-гражданскую администрацию

Президент Владимир Зеленский указом № 210/2021 создал Славянскую городскую военно-гражданскую администрацию Краматорского района (Донецкая область).

Командующему Объединенными силами Сергею Наеву и председателю Донецкой областной госадминистрации Павлу Кириленко поручено провести мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации.

В апреле этого года мэр Славянска Вадим Лях призвал Кириленко временно ввести в городе военно-гражданскую администрацию, а также назначить внеочередные выборы мэра и депутатов городского совета. Тогда Лях заявил, что ряд депутатов городского совета занимаются саботажем. Речь шла о представителях партий «Наш край» и «Оппозиционная платформа — За жизнь», а также Партии мира и развития. Он отметил, что депутаты не приходят на заседания и не могут принять бюджет.

ВЦА создаются в отдельных районах Луганской и Донецкой областей, чтобы обеспечить жизнедеятельность территориальных общин и работать с проблемами на местах.