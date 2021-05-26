В Італії заарештували трьох підозрюваних у справі про обрив кабіни на канатній дорозі

В Італії заарештували трьох осіб у справі про обрив кабіни на канатній дорозі, унаслідок чого загинули 14 людей. Про це повідомляє BBC.

Троє підозрюваних — це власник, директор і начальник управління компанії, яка керувала канатною дорогою. Слідчі заявили, що навмисно були відключені аварійні гальма (і ці троє про це знали), щоб уникнути блокування підйомника. Але коли буксирний трос порвався, гальмівна система не спрацювала. Один чиновник сказав, що підозрювані визнали, що аварійне гальмо було відключене через «несправності на канатній дорозі», які ремонтники не змогли виправити.

Офіційний представник охорони здоровʼя Італії повідомив, що в аварії вижив лише пʼятирічний ізраїльтянин Ейтан Біран. Він почав виходити з медичної коми, хоча залишається у критичному стані. Хлопчика від удару прикрив батько, який загинув разом з іншими пасажирами.

Інцидент стався 23 травня. Кабіна впала з 20 метрів на схил гори Моттароне біля озера Маджоре, що на півночі Італії. Коли вона розбилася, на борту перебували пʼять сімей, зокрема двоє дітей, які загинули. Буксирний трос вийшов з ладу, коли кабіна дійшла до кінця свого 20-хвилинного шляху до вершини гори з курортного міста Стреза. Перед падінням було чутно гучне шипіння.