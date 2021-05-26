«Юра, ми приїхали». Невідомі на «Байконурі» розмалювали недобудований «Буран»

На космодромі «Байконур» (Казахстан) невідомі розмалювали космічний ракетоплан «Буран», який там зберігається.
Про це повідомляють «РИА Новости».
На бортах ракетоплана написали кілька фраз: «Добро», «Перш ніж лізти до зірок, людині потрібно навчитися жити на Землі» та «Юра, ми приїхали». Остання фраза — відсилка до космонавта Юрія Гагаріна та його «Поїхали!» під час старту корабля «Восток» 12 квітня 1961 року.
Раніше Роскосмос планував викупити «Буран», щоб передати в музей, але, як розповів голова держкорпорації Дмитро Рогозін, власника корабля поки не вдалося знайти. За його словами, «Буран» належить приватній особі з Казахстану.
- Це не перший випадок, коли на космодром пробралися невідомі. У березні на «Байконурі» сталася крадіжка обладнання, яке містить дорогоцінні метали. Злодії викрали електроніку законсервованого пускового майданчика № 110, з якого в 1988 році стартував «Буран».
- До цього обікрали секретний військовий літак Іл-80, який пропаганда РФ називає «літаком судного дня». Зникли 39 радіостанцій і 5 плат.