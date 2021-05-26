«Юра, мы приехали». Неизвестные на «Байконуре» разрисовали недостроенный «Буран»

На космодроме «Байконур» (Казахстан) неизвестные разрисовали хранящийся там космический ракетоплан «Буран».
Об этом сообщают «РИА Новости».
На бортах ракетоплана написали несколько фраз: «Добро», «Прежде чем лезть к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле» и «Юра, мы приехали». Последняя фраза — отсылка к космонавту Юрию Гагарину и его «Поехали!» во время старта корабля «Восток» 12 апреля 1961 года.
Ранее Роскосмос планировал выкупить челнок для передачи в музей, но, как рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, собственника корабля найти пока не удалось. По его словам, «Буран» принадлежит частному лицу из Казахстана.
- Это не первый случай, когда на космодром пробрались неизвестные. В марте на «Байконуре» произошла кража оборудования, которое содержит драгметаллы. Воры похитили электронику законсервированной пусковой площадки № 110, с которой в 1988 году стартовал «Буран».
- До этого обокрали секретный военный самолет Ил-80, который пропаганда РФ называет «самолетом судного дня». Пропали 39 радиостанций и 5 плат.