На ключовому маршруті поставок нафти знайшли військову базу

На острові Маюн у Баб-ель-Мандебській протоці, який розташований на ключовому маршруті поставок нафти і комерційних вантажів, виявили військову базу зі злітно-посадковою смугою.

Про це пише Associated Press.

Кому належить база — невідомо, але за оцінками експертів і представників визнаного уряду Ємену база може належати Обʼєднаним Арабським Еміратам. Вона дозволяє легко наносити авіаудари по материковому Ємену, а також вести будь-які операції у Східній Африці, Червоному морі та Аденській затоці.

«Схоже, що це довгострокова стратегічна мета — встановити постійну присутність. Можливо, ідеться не тільки про війну в Ємені — ситуацію із судноплавством слід розглядати як ключову», — заявив представник компанії Janes Джеремі Бінні.

Судячи зі супутникових знімків, на Маюн триває будівництво. На ньому вже є смуга завдовжки до 3 кілометрів і кілька бункерів.

Planet Labs Inc. via AP