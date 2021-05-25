ЦВК оскаржила скасування протоколу про обрання Вірастюка нардепом

Центральна виборча комісія оскаржила рішення Верховного суду, який скасував протокол ЦВК про визнання переможцем виборів до Верховної Ради в окрузі № 87 кандидата від «Слуги народу» Василя Вірастюка.
Про це повідомили у пресслужбі ЦВК.
«Сьогодні після детального опрацювання рішення Верховного суду комісія подала апеляційну скаргу на це рішення», — додали у ЦВК.
У комісії стверджують, що «немає однозначного юридичного алгоритму дій та правового механізму» для розв’язання ситуації на 87 окрузі. «У такому випадку встановлення результатів можливе лише на підставі та з урахуванням висновків суду», — вважають у ЦВК.
Зазначимо, раніше громадська мережа «ОПОРА» пояснювала, що у разі подання апеляції з боку ЦВК або команди Вірастюка справу переглядатиме Велика палата Верховного суду як суд апеляційної інстанції. Рішення Великої палати буде остаточним.
- Довибори до Верховної Ради у 87 окрузі в Івано-Франківській області відбулися 28 березня. У наступні дні після виборів кандидати почали повідомляти про фальсифікації. Кандидат від «Свободи» Руслан Кошулинський говорив про підкуп виборців, кандидат від «слуг» Василь Вірастюк — про «інші» порушення (без уточнень), а Олександр Шевченко від «За майбутнє» у зверненні до Зеленського заявляв, що Вірастюк «намагається сфальсифікувати» результати голосування.
- Голоси на деяких дільницях рахували по кілька разів через втрату бюлетенів.
- 24 травня стало відомо, що Верховний суд скасував протокол ЦВК, яка 19 травня визнала переможцем виборів Вірастюка.