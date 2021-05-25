NASA створить нову обсерваторію для моніторингу змін клімату

Національне управління США з аеронавтики й дослідження космічного простору (NASA) створить нову обсерваторію для прогнозування та моніторингу кліматичних змін і стихійних лих.
Про це йдеться в заяві агенції.
Таким чином у NASA хочуть помʼякшити наслідки стихійних лих, а також боротися з лісовими пожежами та поліпшувати сільськогосподарські процеси в реальному часі.
Кожен супутник буде унікальним і розроблений таким чином, щоб доповнювати інші для створення тривимірного цілісного зображення Землі — від корінних порід до атмосфери.
Глава NASA Білл Нельсон зазначив, що урагани стали більш інтенсивними та руйнівними через глобальне потепління. За його словами, за останні 30 років більшість нової інформації про зміну клімату повʼязана з дослідженнями американського космічного управління.
«Нова обсерваторія розширить цю роботу, надасть світу безпрецедентне розуміння кліматичної системи Землі, забезпечить нас даними нового покоління для помʼякшення наслідків зміни клімату та захищатиме наші спільноти від стихійних лих», — підкреслив він.
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