Moneyveo та IBOX Bank оголосили про створення спільного фінпродукту

Moneyveo, лідер небанківського споживчого кредитування в нашій країні, та IBOX Bank, один з найстабільніших банків України, оголосили про стратегічне партнерство.

Досвід і технологічні можливості Monyeveo та глибока експертиза IBOX Bank у впровадженні банківських послуг і продуктів на базі платіжних карток і в області процесингу платежів дозволять компаніям вивести на ринок України передовий фінпродукт. Для його створення компанії обʼєднали свій клієнтський досвід, аналітику, діджитал-напрацювання. Презентація продукту, в який будуть інтегровані найактуальніші інноваційні розробки, очікується вже на початку літа 2021 року.

Фінтех-компанія Monyveo, яка першою в Україні запропонувала споживачам небанківське онлайн-кредитування, наразі є лідером серед маркетплейсів таких продуктів. Як зазначає Group CEO Moneyveo Альона Андронікова, мета компанії — створювати бізнес-екосистему та пропонувати інтегровані рішення, орієнтовані на потреби клієнтів і вимоги часу.

«Moneyveo є лідером на ринку Fintech в Україні та регулярно вводить нові тренди завдяки постійній трансформації своєї власної цифрової екосистеми. Ми відкриті до співпраці з передовими гравцями для обміну досвідом і нарощування потенціалу кращих практичних підходів. Результатом нашого стратегічного партнерства з IBOX Bank вже скоро стане нова пропозиція для наших клієнтів», — розповіла Альона.

Подібними критеріями та стратегіями керується й IBOX Bank. У 2020 році він взяв курс на перетворення на транзакційний банк повного циклу, створення сучасних еквайрингових продуктів, які зроблять процес оплати й облік готівкових і безготівкових платежів простим та зручним.

До того ж Moneyveo та IBOX Bank обʼєднують спільні цінності — технологічна інноваційність і високий рівень безпеки для споживачів.

«Ми прагнемо до максимальної фінансової інклюзії, а тому плануємо створювати нові спільні продукти, які матимуть максимальну користь для клієнтів. Впевнена, що співпраця з таким сильним гравцем, як Moneyveo, сприятиме досягненню цієї мети. Головна причина — продукт, який ми створимо разом, обʼєднає зручний сервіс, клієнтську експертизу і банківські гарантії безпеки», — розповіла заступник голови правління IBOX Bank Заряна Ківак.

Нагадаємо, що на початку квітня повідомлялося про стратегічне партнерство Visa і Moneyveo. Компанії-лідери оголосили, що планують спільно впроваджувати інноваційні рішення на базі передових технологій, проводити дослідження ринку і маркетингові кампанії.