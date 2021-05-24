Moneyveo и IBOX Bank объявили о создании совместного финпродукта

Moneyveo, лидер небанковского потребительского кредитования в нашей стране, и IBOX Bank, один из самых стабильных банков Украины, объявили о стратегическом партнерстве.

Опыт и технологические возможности Monyeveo и глубокая экспертиза IBOX Bank во внедрении банковских услуг и продуктов на базе платежных карт и в области процессинга платежей позволят компаниям вывести на рынок Украины передовой финпродукт. Для его создания компании объединили свой клиентский опыт, аналитику, диджитал-наработки. Презентация продукта, в который будут интегрированы самые актуальные инновационные разработки, ожидается уже в начале лета 2021 года.

Финтех-компания Moneyveo, которая первой в Украине предложила потребителям небанковское онлайн-кредитование, сейчас является лидирующим маркетплейсом таких продуктов. Как отмечает Group CEO Moneyveo Алена Андроникова, цель компании — создавать бизнес-экосистему и предлагать интегрированные решения, ориентированные на потребности клиентов и требования времени.

«Moneyveo является лидером на рынке Fintech в Украине и регулярно вводит новые тренды благодаря постоянной трансформации своей собственной цифровой экосистемы. Мы открыты к сотрудничеству с передовыми игроками для обмена опытом и наращивания потенциала лучших практических подходов. Результатом нашего стратегического партнерства с IBOX Bank уже скоро станет новое предложение для наших клиентов», — рассказала Алена.

Подобными критериям и стратегиями руководствуется и IBOX Bank. В 2020 году он взял курс на преобразование в транзакционный банк полного цикла, создание современных эквайринговых продуктов, которые сделают процесс оплаты и учет наличных и безналичных платежей простым и удобным.

К тому же Moneyveo и IBOX Bank объединяют общие ценности — технологическая инновационность и высокий уровень безопасности для потребителей.

«Мы стремимся к максимальной финансовой инклюзии, а потому планируем создавать новые совместные продукты, которые будут иметь максимальную пользу для клиентов. Уверена, что сотрудничество с таким сильным игроком, как Moneyveo, будет способствовать достижению этой цели. Главная причина — продукт, который мы создадим вместе, объединит удобный сервис, клиентскую экспертизу и банковские гарантии безопасности», — рассказала заместитель председателя правления IBOX Bank Заряна Кивак.

Напомним, что в начале апреля сообщалось о стратегическом партнерстве Visa и Moneyveo. Компании-лидеры объявили, что планируют совместно внедрять инновационные решения на базе передовых технологий, проводить исследования рынка и маркетинговые кампании.