Простір для футболу, йоги й танців. У Києві на ВДНГ почали облаштовувати урбан-парк

У Києві на ВДНГ почали облаштовувати урбан-парк — простір для занять спортом та проведення заходів. Про це «Бабелю» розповіли у пресслужбі ВДНГ. У парку буде бетонний скейт-парк, майданчики для вуличних видів футболу, баскетболу, танців, воркауту й паркуру, клаймбінгу (альпінізм), дитячі урбан-локації та столи для тенісу. Усі вони будуть безкоштовні для відвідування.

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Крім тренувань, в урбан-парку планують регулярно проводити батли та джеми вуличних культур. Також там буде Street Culture Hub — він має обʼєднати спільноту вуличних культур разом із атлетами, артистами та різноманітними командами. 1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Під час проєктування спілкувалися зі спортсменами, аби зрозуміти їхні потреби — як у спорті, так і сервісі (паркінги, роздягальні). Так, до прикладу, вони розповіли, що мʼячі не повинні потрапляти на бігову доріжку, щоб шумний скейт-парк не заважав йогам, щоб роллерам було де кататись і водночас вони не збивали пішоходів.