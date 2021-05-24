Пространство для футбола, йоги и танцев. В Киеве на ВДНХ начали обустраивать урбан-парк

В Киеве на ВДНХ начали обустраивать урбан-парк — место для занятий спортом и проведения мероприятий. Об этом «Бабелю» рассказали в пресс-службе центра.
В парке будет бетонный скейтпарк, площадки для уличных видов футбола, баскетбола, танцев, воркаута и паркура, клаймбинга (альпинизм), детские урбан-локации и столы для тенниса. Все они будут бесплатны для посещения.
Кроме тренировок, в урбан-парке планируют регулярно проводить батлы и джемы уличных культур. Также там будет Street Culture Hub — он должен объединить сообщество уличных культур вместе с атлетами, артистами и различными командами.
Во время проектирования пообщались со спортсменами, чтобы понять их потребности — как в спорте, так и сервисе (паркинги, раздевалки). Так, например, они рассказали о том, что мячи не должны попадать на беговую дорожку, чтобы шумный скейт-парк не мешал йогам, чтобы роллерам было где кататься и одновременно они не сбивали пешеходов.
Финальную концепцию спортивного кластера ВДНХ представят в июне этого года. Сейчас все желающие в будущем заниматься спортом на ВДНХ могут оставить пожелания.
Этот проект предусмотрен в национальной программе «Здоровая Украина», который инициировал президент. Будущий урбан-парк — это часть концепции спортивного кластера, который появится на ВДНХ.