Пространство для футбола, йоги и танцев. В Киеве на ВДНХ начали обустраивать урбан-парк

В Киеве на ВДНХ начали обустраивать урбан-парк — место для занятий спортом и проведения мероприятий. Об этом «Бабелю» рассказали в пресс-службе центра. В парке будет бетонный скейтпарк, площадки для уличных видов футбола, баскетбола, танцев, воркаута и паркура, клаймбинга (альпинизм), детские урбан-локации и столы для тенниса. Все они будут бесплатны для посещения.

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Кроме тренировок, в урбан-парке планируют регулярно проводить батлы и джемы уличных культур. Также там будет Street Culture Hub — он должен объединить сообщество уличных культур вместе с атлетами, артистами и различными командами. 1 3



Предыдущий слайд Следующий слайд Показать на весь экран Во время проектирования пообщались со спортсменами, чтобы понять их потребности — как в спорте, так и сервисе (паркинги, раздевалки). Так, например, они рассказали о том, что мячи не должны попадать на беговую дорожку, чтобы шумный скейт-парк не мешал йогам, чтобы роллерам было где кататься и одновременно они не сбивали пешеходов.