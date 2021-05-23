У Києві на пішохідно-велосипедному «мосту Кличка» знову замінили скло

У Києві після ремонту повністю відкрили для відвідувачів пішохідно-велосипедний міст, який зʼєднує парки «Володимирська гірка» і «Хрещатий».
Про це повідомили у пресслужбі комунальної корпорації «Київавтодор».
«Одне із найкращих оглядових місць на столицю — Володимирський пішохідно-велосипедний міст — повністю відкрито для відвідувачів», — йдеться у повідомленні.
За даними комунальників, під час ремонту зробили герметизацію і змонтували захисну обойму (захист стиків зі склопакетом), також було замінено пошкоджений верхній шар скла на мосту.
«За технологією на споруді влаштовано триплекси — тришарові склопакети», — зауважили в «Київавтодорі».
Окрім цього, у корпорації попередили, що найближчим часом — улітку — почнуть ремонтувати бруківку на Володимирському узвозі.
- Туристичний міст, який зʼєднує два маршрути — парки «Володимирська гірка» і «Хрещатий», урочисто відкрили 25 травня 2019 року. Під час церемонії мер Києва Віталій Кличко розповів, що площа скляних фрагментів становить 70 кв. м, і навіть перевірив їх на міцність разом зі своїм братом.
- Наступного дня після відкриття пішохідно-велосипедного мосту з’явилися тріщини на захисному шарі склоплівки на деяких фрагментах скляної підлоги. Основа ж — гартоване скло — не постраждало. Головню версією пошкодження скла називають вандалізм. Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом пошкодження туристичного мосту в Києві.
- 28 травня пошкоджені елементи скляного покриття відновили. Проте у липні на пішохідному «мосту Кличка» зʼявилася тріщина.