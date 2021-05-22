У Криму студента українського вишу увʼязнили за створення групи для повернення півострова Україні

Російський суд в окупованій Євпаторії засудив до року вʼязниці студента українського вишу за створення в соцмережах групи з метою повернення окупованого Криму під юрисдикцію України.

Про це повідомила пресслужба «суду».

Студента також звинуватили в тому, що створена ним група вербувала своїх учасників з-поміж жителів Кримського півострова, «закликаючи до вчинення протиправних дій». Його затримали у 2020 році під час перебування в Криму.

Заявлено, що затриманий визнав свою провину і розкаявся. При цьому пояснив, що злочин скоїв, тому що «потрапив під вплив групи українських студентів з радикально-націоналістичними переконаннями», а також «пропаганди українських засобів масової інформації».

Студента засудили до року увʼязнення у виправній колонії загального режиму із забороною адмініструвати сайти і спільноти в соцмережах.