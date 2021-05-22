У центрі Києва перекривають рух через спортивні змагання. Список вулиць, карта

У центрі Києва через змагання «Спринт тріатлон Кубок Києва 2021» обмежать рух центральними вулицями міста.
Про це повідомляє Київміськадміністрація.
У суботу, 22 травня будуть перекриті:
- вул. Андріївська (від вул. Петра Сагайдачного до вул. Братської) — із 14:30 до 17:30;
- вул. Братська (від вул. Андріївської до вул. Борисоглібської) — із 14:30 до 17:30;
- вул. Борисоглібська (від вул. Волоської до вул. Братської) — із 14:30 до 17:30;
- вул. Волоська (від вул. Григорія Сковороди до вул. Борисоглібської) — із 14:30 до 17:30;
- вул. Григорія Сковороди (від пл. Контрактової до вул. Волоської) — із 14:30 до 17:30;
- вул. Петра Сагайдачного — із 14:30 до 17:30.
У неділю, 23 травня:
- вул. Петра Сагайдачного — із 07:00 до 12:30;
- Боричів узвіз — із 07:00 до 12:30;
- вул. Набережно-Хрещатицька (у напрямку Гаванського мосту) — із 07:00 до 12:30;
- Гаванський міст (у напрямку Північного мосту) — з 07:00 до 12:30;
- вул. Набережно-Рибальська (у напрямку Північного мосту до вул. Електриків) — із 07:00 до 12:30;
- Набережне шосе (у напрямку Гаванського мосту) — з 07:00 до 12:30;
- Володимирський узвіз (у напрямку Поштової площі) — з 07:00 до 12:30;
- поворот із мосту Метро на Набережне шосе — з 07:00 до 12:30.
- У Києві 30 травня відбудеться 28-й щорічний благодійний спортивний «Пробіг під каштанами» — у звʼязку з чим заборонять рух транспорту у центрі міста.