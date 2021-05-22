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У центрі Києва перекривають рух через спортивні змагання. Список вулиць, карта

Автор:
Олег Панфілович
Дата:
У центрі Києва перекривають рух через спортивні змагання. Список вулиць, карта

УНІАН

У центрі Києва через змагання «Спринт тріатлон Кубок Києва 2021» обмежать рух центральними вулицями міста.

Про це повідомляє Київміськадміністрація.

У суботу, 22 травня будуть перекриті:

  • вул. Андріївська (від вул. Петра Сагайдачного до вул. Братської) — із 14:30 до 17:30;
  • вул. Братська (від вул. Андріївської до вул. Борисоглібської) — із 14:30 до 17:30;
  • вул. Борисоглібська (від вул. Волоської до вул. Братської) — із 14:30 до 17:30;
  • вул. Волоська (від вул. Григорія Сковороди до вул. Борисоглібської) — із 14:30 до 17:30;
  • вул. Григорія Сковороди (від пл. Контрактової до вул. Волоської) — із 14:30 до 17:30;
  • вул. Петра Сагайдачного — із 14:30 до 17:30.

У неділю, 23 травня:

  • вул. Петра Сагайдачного — із 07:00 до 12:30;
  • Боричів узвіз — із 07:00 до 12:30;
  • вул. Набережно-Хрещатицька (у напрямку Гаванського мосту) — із 07:00 до 12:30;
  • Гаванський міст (у напрямку Північного мосту) — з 07:00 до 12:30;
  • вул. Набережно-Рибальська (у напрямку Північного мосту до вул. Електриків) — із 07:00 до 12:30;
  • Набережне шосе (у напрямку Гаванського мосту) — з 07:00 до 12:30;
  • Володимирський узвіз (у напрямку Поштової площі) — з 07:00 до 12:30;
  • поворот із мосту Метро на Набережне шосе — з 07:00 до 12:30.
  • У Києві 30 травня відбудеться 28-й щорічний благодійний спортивний «Пробіг під каштанами» — у звʼязку з чим заборонять рух транспорту у центрі міста.