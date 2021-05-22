В центре Киева перекрывают движение из-за спортивных соревнований. Список улиц, карта

В центре Киева из-за соревнований «Спринт триатлон Кубок Киева 2021» ограничат движение по улицам города.
Об этом сообщает Киевгорадминистрация.
В субботу, 22 мая, будут перекрыты:
- ул. Андреевская (от ул. Петра Сагайдачного до ул. Братской) — с 14:30 до 17:30;
- ул. Братская (от ул. Андреевской до ул. Борисоглебской) — с 14:30 до 17:30;
- ул. Борисоглебская (от ул. Волошской до ул. Братской) — с 14:30 до 17:30;
- ул. Волошская (от ул. Григория Сковороды до ул. Борисоглебской) — с 14:30 до 17:30;
- ул. Григория Сковороды (от пл. Контрактовой до ул. Волошской) — с 14:30 до 17:30;
- ул. Петра Сагайдачного — с 14:30 до 17:30.
В воскресенье, 23 мая:
- ул. Петра Сагайдачного — с 07:00 до 12:30;
- Боричев спуск — с 07:00 до 12:30;
- ул. Набережно-Крещатицкая (в направлении Гаванского моста) — с 07:00 до 12:30;
- Гаванский мост (в направлении Северного моста) — с 07:00 до 12:30;
- ул. Набережно-Рыбальская (в направлении Северного моста до ул. Электриков) — с 07:00 до 12:30;
- Набережное шоссе (в направлении Гаванского моста) — с 07:00 до 12:30;
- Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) — с 07:00 до 12:30;
- поворот с моста Метро на Набережное шоссе — с 07:00 до 12:30.
- В Киеве 30 мая состоится 28-й ежегодный благотворительный спортивный «Пробег под каштанами» — в связи с чем запретят движение транспорта в центре города.