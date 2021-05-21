САП: Із підозрюваного експосадовця ПриватБанку Яценка зняли електронний браслет через проблеми з мобільним зв’язком у будинку

У будинку ексзаступника голови правління ПриватБанку Володимира Яценка, підозрюваного у розкраданні 136 мільйонів гривень, був відсутній сигнал GPS та GSM-покриття, тому з нього вирішили зняти електронний браслет.
Про це заявила речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк, пише «Радіо Свобода».
«Відповідно до висновку технічної можливості застосування електронного засобу контролю за місцем проживання вказаного підозрюваного, який нам надала Національна поліція України, у будинку вказаної особи був відсутній сигнал GPS та GSM-покриття», — розповіла вона.
За словами Постолюк, через це у роботі пристрою були перебої, а на стаціонарний пункт моніторингу надходили безпідставні сигнали тривоги. Тому прокуратура вирішила не клопотати про зобов’язання носити засіб електронного контролю.
- 15 березня генпрокурор Ірина Венедіктова санкціонувала оголошення підозр колишнім керівникам ПриватБанку у справі про виведення з фінустанови 8 млрд гривень. Підозри складені на колишнього голову правління, його заступника — керівника казначейства банку та начальника департаменту міжбанківських операцій казначейства.
- 22 лютого Національне антикорупційне бюро затримало колишнього заступника голови правління ПриватБанку Володимира Яценка, який намагався вилетіти з країни.
- Наступного дня НАБУ оголосило підозру експосадовцям державного ПриватБанку в розкраданні 136 мільйонів гривень: колишньому голові правління банку, його заступнику і за сумісництвом голові правління компанії, повʼязаної з банком.
- 25 лютого Яценко вийшов з-під арешту. За нього внесли 52 мільйони гривень застави.
- У квітні суд продовжив термін дії обов’язків, покладених на Яценка, серед яких не було носіння електронного браслета.