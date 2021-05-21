Уряд призначив тимчасового голову Укравтодору. Попередній очолив Мінінфраструктури

Кабінет міністрів призначив Кузькіна Євгена Юрійовича тимчасовим очільником Державного агентства автомобільних доріг — Укравтодору.

Про це повідомила пресслужба уряду.

До цього він був першим заступником керівника агентства. Загалом упродовж кар’єри працював на експертних і керівних посадах у Фінансовому управлінні Харківської ОДА, Державній податковій інспекції у Харківській області, у 2010—2011 роках обіймав посаду заступника міністра фінансів України, очолював департамент місцевих бюджетів Міністерства фінансів України та департамент планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Укравтодору.