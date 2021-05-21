Нардеп Кива відреагував на позов САП щодо жомової ями: Спокійно піду в суд

Нардеп «Опозиційної платформи — За життя» Ілля Кива назвав необґрунтованими вимоги Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), яка просить суд стягнути з нього 1,2 мільйона гривень доходу, отриманих ним за здачу в оренду жомової ями.
Про це Кива заявив в коментарі «Радіо Свобода».
Депутат стверджує, що для нього була новиною інформація від САП, що жомова яма йому не належить.
«На момент укладення договорів оренди майно було задеклароване і з отриманого прибутку були сплачені всі податки. Тому порушення закону там не було. Сьогодні ми бачимо, що САП висуває мені порушення в тому, що нібито жомова яма мені не належить. І це для мене було новиною, коли я раптом побачив, що та сумнозвісна жомова яма [...] перестала мені належати. І як добропорядний громадянин я вже звернувся до суду для встановлення істини і першу інстанцію вже виграв», — сказав депутат.
Кива називає дії САП «черговою комбінацією влади, яка б’ється в істерії і шукає будь-яку можливість для кримінального переслідування опозиційних політиків». «Я спокійно піду в суд і готовий відстоювати свою позицію. Я закону не порушував», — резюмував нардеп.
- САП 20 травня звернулася до Вищого антикорупційного суду з позовом про стягнення з Киви 1,2 мільйона гривень через незаконну передачу в оренду жомової ями. Слідчі встановили, що він не володів жомовою ямою та не мав права на її користування.
- Зазначимо, Кива вніс жомову яму до своєї декларації за 2019 рік, але вже у декларації за 2020 рік вона зникла.
- В січні 2021 року журналісти Bihus.Info з’ясували, що фірма, яка заплатила Киві 1,2 мільйона за оренду ями, була заснована мешканцем «ЛНР». Її печатку було знайдено під час спецоперації СБУ з викриття конвертаційного центру.
- Раніше журналісти також виявили у Киви незадекларовану квартиру на вулиці Лютеранській у центрі Києва. Сам нардеп у декларації вказав, що живе в однокімнатній квартирі на Харківському масиві, проте сусіди запевняють, що ніколи його там не бачили.