Нардеп Кива отреагировал на иск САП по жомовой яме: Спокойно пойду в суд

Нардеп «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива назвал необоснованными требования Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), которая просит суд взыскать с него 1,2 миллиона гривен дохода, полученных им за сдачу в аренду жомовой ямы.

Об этом Кива заявил в комментарии «Радио Свобода».

Депутат утверждает, что для него была новостью информация от САП, что жомовая яма ему не принадлежит.

«На момент заключения договоров аренды имущество было задекларировано и из полученной прибыли были уплачены все налоги. Поэтому нарушения закона там не было. Сегодня мы видим, что САП выдвигает мне нарушения в том, что якобы жомовая яма мне не принадлежит. И это для меня было новостью, когда я вдруг увидел, что та печально известная жомовая яма [...] перестала мне принадлежать. И как добропорядочный гражданин я уже обратился в суд для установления истины и первую инстанцию уже выиграл», — сказал депутат.

Кива называет действия САП «очередной комбинацией власти, которая бьется в истерии и ищет любую возможность для уголовного преследования оппозиционных политиков». «Я спокойно пойду в суд и готов отстаивать свою позицию. Я закон не нарушал», — резюмировал нардеп.