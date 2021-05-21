Прокуратура відкрила кримінальне провадження через поставки обладнання Siemens в окупований Крим

Прокуратура Автономної республіки Крим розпочала кримінальне провадження через незаконне постачання обладнання виробництва європейських компаній Siemens AG та Grundfos AG на територію окупованого півострову.
Про це повідомила пресслужба прокуратури в Telegram.
Компанії постачали в обхід санкцій Європейського союзу обладнання для функціонування водних споруд.
Прокуратура відкрила справу за ч.1 ст. 332-1 Кримінального кодексу України — порушення порядку вʼїзду на тимчасово окуповану територію. Цей злочин карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.
«Вказані протиправні дії були вчинені з використанням суб’єктів господарювання Росії та в обхід санкційних заборон Євросоюзу», — додали в прокуратурі.
- Зазначимо, європейським компаніям заборонено постачати обладнання на півострів через санкції, запроваджені Євросоюзом після окупації півострова Росією у 2014 році. Нагадаємо, у 2015 та 2016 роках компанія Siemens експортувала сім газових турбін до Росії, які, як пізніше зʼясувалося, були встановлені в окупованому Криму. Прокуратура Гамбурга після цього проводила слідство щодо трьох німців, які працювали в офісі Siemens у Санкт-Петербурзі.