Прокуратура відкрила кримінальне провадження через поставки обладнання Siemens в окупований Крим

Прокуратура Автономної республіки Крим розпочала кримінальне провадження через незаконне постачання обладнання виробництва європейських компаній Siemens AG та Grundfos AG на територію окупованого півострову.

Про це повідомила пресслужба прокуратури в Telegram.

Компанії постачали в обхід санкцій Європейського союзу обладнання для функціонування водних споруд.

Прокуратура відкрила справу за ч.1 ст. 332-1 Кримінального кодексу України — порушення порядку вʼїзду на тимчасово окуповану територію. Цей злочин карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.

«Вказані протиправні дії були вчинені з використанням суб’єктів господарювання Росії та в обхід санкційних заборон Євросоюзу», — додали в прокуратурі.