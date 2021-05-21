Прокуратура открыла уголовное производство из-за поставок оборудования Siemens в оккупированный Крым

Прокуратура Автономной республики Крым начала уголовное производство из-за незаконных поставок оборудования производства европейских компаний Siemens AG и Grundfos AG на территорию оккупированного полуострова.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в Telegram.

Компании поставляли в обход санкций Европейского союза оборудования для функционирования водных сооружений.

Прокуратура возбудила дело по ч.1 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины — нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию. Это преступление наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

«Указанные противоправные действия были совершены с использованием субъектов хозяйствования России и в обход санкционных запретов Евросоюза», — добавили в прокуратуре.