Прокуратура открыла уголовное производство из-за поставок оборудования Siemens в оккупированный Крым

Прокуратура Автономной республики Крым начала уголовное производство из-за незаконных поставок оборудования производства европейских компаний Siemens AG и Grundfos AG на территорию оккупированного полуострова.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в Telegram.
Компании поставляли в обход санкций Европейского союза оборудования для функционирования водных сооружений.
Прокуратура возбудила дело по ч.1 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины — нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию. Это преступление наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.
«Указанные противоправные действия были совершены с использованием субъектов хозяйствования России и в обход санкционных запретов Евросоюза», — добавили в прокуратуре.
- Отметим, европейским компаниям запрещено поставлять оборудование на полуостров из-за санкций, введенные Евросоюзом после оккупации полуострова Россией в 2014 году. Напомним, в 2015 и 2016 годах компания Siemens экспортировала семь газовых турбин в Россию, которые, как позже выяснилось, были установлены в оккупированном Крыму. Прокуратура Гамбурга после этого проводила следствие по трем немцам, работавших в офисе Siemens в Санкт-Петербурге.