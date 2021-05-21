Парламент Каталонії обрав очільником регіону представника сепаратистської партії

Парламент Каталонії затвердив нового голово уряду іспанського регіону. Ним став представник сепаратистської партії «Республіканські ліві» Пере Арагонес.
Про це пише La Vanguardia.
За кандидатуру Арагонеса проголосували 74 депутати місцевого парламенту. Це третій результат в історії голосувань за очільника регіону.
Але для затвердження Арагонеса на цій посаді голосування довелося проводити двічі. Після оприлюднення результатів в офіційному віснику він заступить на посаду голови Женералітату — каталонського уряду.
Парламентські вибори у Каталонії відбулися ще в лютому 2021 року. Тоді 74 місця зі 135 отримали партії, які підтримують незалежність регіону. Але з того часу вони не могли сформувати коаліцію та домовитися про склад уряду.
- Останні кілька років в іспанській Каталонії ростуть сепаратистські настрої — політичні рухи та партії висловлюються на користь незалежності. Акції за вихід зі складу Іспанії призводять до масових протестів, сутичок з поліцією, страйків. Мадрид відмовився від переговорів із протестувальниками і звинуватив Росію у втручанні в питання каталонської незалежності.
- У липні стало відомо, що за декількома представниками руху Каталонії за незалежність від Іспанії шпигували спецслужби, використовуючи для цього програму, яка надавала доступ до даних на смартфоні і до листування в месенджері WhatsApp.
- Референдум про незалежність Каталонії місцева влада провела 1 жовтня 2017 року. Тоді за незалежність проголосували 90,18% жителів регіону (2,04 мільйона осіб), проти висловилися 7,83% (177 тисяч). Але офіційний Мадрид результати не визнав і назвав референдум незаконним. Через це проти тодішньої влади Каталонії відкрили кримінальні справи за розтрату бюджетних коштів. Деяких членів місцевого уряду посадили за ґрати, інші втекли з країни і переховуються в інших державах ЄС.