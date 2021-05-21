Парламент Каталонії обрав очільником регіону представника сепаратистської партії

Парламент Каталонії затвердив нового голово уряду іспанського регіону. Ним став представник сепаратистської партії «Республіканські ліві» Пере Арагонес.

Про це пише La Vanguardia.

За кандидатуру Арагонеса проголосували 74 депутати місцевого парламенту. Це третій результат в історії голосувань за очільника регіону.

Але для затвердження Арагонеса на цій посаді голосування довелося проводити двічі. Після оприлюднення результатів в офіційному віснику він заступить на посаду голови Женералітату — каталонського уряду.

Парламентські вибори у Каталонії відбулися ще в лютому 2021 року. Тоді 74 місця зі 135 отримали партії, які підтримують незалежність регіону. Але з того часу вони не могли сформувати коаліцію та домовитися про склад уряду.