Українського футболіста Малиновського визнали кращим гравцем місяця італійського чемпіонату

Український футболіст Руслан Малиновський став кращим гравцем місяця італійської Серії А. Він виступає за футбольний клуб «Аталанта».

Про це повідомила пресслужба чемпіонату.

За місяць українець зіграв чотири поєдинки за «Аталанту», у яких відзначився двома голами та трьома гольовими передачами. Також його клуб вийшов у фінал Кубку Італії, де програв «Ювентусу». Сам Малиновський відзначився голом.

За один тур до кінця чемпіонату «Аталанта» посідає друге місце. Малиновський наразі є лідером таблиці асистентів, лідируючи з 12 гольовими передачами.