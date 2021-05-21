Украинского футболиста Малиновского признали лучшим игроком месяца итальянского чемпионата

Украинский футболист Руслан Малиновский стал лучшим игроком месяца итальянской Серии А. Он выступает за футбольный клуб «Аталанта».

Об этом сообщила пресс-служба чемпионата.

За месяц украинец сыграл четыре поединка за «Аталанту», в которых отметился двумя голами и тремя голевыми передачами. Также его клуб вышел в финал Кубка Италии, где проиграл «Ювентусу». Сам Малиновский отличился голом.

За один тур до конца чемпионата «Аталанта» занимает второе место. Малиновский сейчас является лидером таблицы ассистентов, лидируя с 12 голевыми передачами.