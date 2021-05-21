В Україні майже 5 тисяч нових COVID-хворих. Найбільше в Києві

В Україні за минулу добу зареєстрували 4 984 нових COVID-хворих, серед яких 278 дітей і 97 медиків. Найбільше нових хворих у Києві (453), Донецькій (408), Дніпропетровській (405), Запорізькій (354) та Київській (348) областях.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

За 20 травня в лікарні доставили 1 785 осіб. Померли 202 пацієнти, а одужали — 12 845.

Всього за час пандемії в країні зафіксували 2 175 382 зараження (одужали 1 929 039 людей) і 49 101 летальний результат.