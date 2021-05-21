Систему охорони здоровʼя Ірландії могли атакувати російські хакери з Wizard Spider

Поліція Ірландії і спецслужби вважають, що за кібератакою на Національну службу охорони здоровʼя стоять хакери з угрупування Wizard Spider, яке базується в російському Санкт-Петербурзі або його районі.

Про це повідомляє телерадіокомпанія RTE.

Центр кібербезпеки і «Гарда Шихана» (поліція) залучили до розслідування (консультації) американське ФБР, британське Нацагентство з боротьби зі злочинністю, Інтерпол і Європол. За даними телерадіокомпанії, уряд Ірландії вже контактував з владою Росії з приводу кібератаки і шкоди.

Зараз відомо, що хакери використовували три типи програм-вимагачів — Trickbot, Ryuk і Conti. В одному з повідомлень хакери погрожували злити в мережу особисті дані людей і вимагали звʼязатися з ними. Ймовірно вони просили викуп в обмін на ключ дешифрування даних.

Глава Міністерства охорони здоровʼя Ірландії Стівен Доннелі заявив, що влада не платила викуп.