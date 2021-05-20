«Слідство.інфо»: Син Авакова став власником нерухомості в Києві за ціну значно нижчу за ринкову

Син глави Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова Олександр за останні роки став власником у Києві чотириповерхової офісної будівлі в урядовому кварталі та семиповерхового готелю. Ці об’єкти йому та його бізнес-партнерам обійшлися за ціною, яка чи не вдесятеро відрізняється від ринкової.

Про це йдеться у розслідуванні «Слідство.інфо».

Крім того, зазначають журналісти, що і готель, і офісний центр раніше були повʼязані з бізнесовим оточенням колишнього міністра фінансів, а нині — посла України у США Оксани Маркарової.

Перехід будівель від колишніх власників до Авакова-молодшого, за даними ЗМІ, «дивним чином» збігся у часі з інтересом слідчих Нацполіції до інвестиційної групи родини Маркарової.

Журналісти з’ясували, що Аваков-молодший на початку 2019 року придбав 25% акцій готелю «Голосіївський». Ще стільки ж придбав Ігор Котвіцький, якого ЗМІ називають давнім другом міністра МВС. Третім співвласником з найбільшою долею — 50% — згодом став Максим Косарьков.

Розслідувачі вказують, що особа останнього найменш відома, а перевірка статків змусила журналістів засумніватися у тому, що він реальний співвласник готелю, оскільки найкоштовнішим майном Косарькова є автомобіль Daewoo Lanos 1999 року випуску та однокімнатна квартира у Гостомелі під Києвом. У коментарі журналістам він заявив, що гроші на купівлю готелю взяв у кредит, але суми кредиту не назвав.

ЗМІ також зафіксували Косарькова і в іншій структурі, повʼязаній з родиною Авакових. За даними журналістів, він нещодавно став бенефіціарним власником інвестиційного фонду «Кепітал Нерухомість», який обслуговує КУА «Кепітал Менеджмент». Клієнтами останньої є родина глави МВС.