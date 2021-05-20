«Слідство.інфо»: Сын Авакова стал владельцем недвижимости в Киеве по цене значительно ниже рыночной

Сын главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова Александр за последние годы стал владельцем в Киеве четырехэтажного офисного здания в правительственном квартале и семиэтажного отеля. Эти объекты ему и его бизнес-партнерам обошлись по цене, которая больше чем в десять раз отличается от рыночной.

Об этом говорится в расследовании «Слідство.інфо».

Кроме того, отмечают журналисты, и отель, и офисный центр ранее были связаны с бизнес-окружением бывшего министра финансов, а ныне — посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

Переход зданий от бывших владельцев к Авакову-младшему, по данным СМИ, «странным образом» совпал по времени с интересом следователей Нацполиции к инвестиционной группе семьи Маркаровой.

Журналисты выяснили, что Аваков-младший в начале 2019 года приобрел 25% акций отеля «Голосеевский». Еще столько же приобрел Игорь Котвицкий, которого СМИ называют давним другом министра МВД. Третьим совладельцем с наибольшей долей — 50% — позже стал Максим Косарьков.

Расследователи указывают, что личность последнего наименее известна, а проверка состояния заставила журналистов усомниться в том, что он реальный совладелец отеля, так как самое ценное имущество Косарькова — автомобиль Daewoo Lanos 1999 года выпуска и однокомнатная квартира в Гостомеле под Киевом. В комментарии журналистам он заявил, что деньги на покупку отеля взял в кредит, но суммы кредита не назвал.

СМИ также зафиксировали Косарькова и в другой структуре, связанной с семьей Авакова. По данным журналистов, он недавно стал бенефициарным владельцем инвестиционного фонда «Кэпитал Недвижимость», который обслуживает «Кэпитал Менеджмент». Клиентами последней является семья главы МВД.