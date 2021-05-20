В Офісі президента критику вишиванки Зеленського назвали «хейтом відомої політичної групи» та порадили «погуглити»

В Офісі президента розповіли, що вишиванки глави держави Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської на світлинах, опублікованих у соцмережах до Дня вишиванки, зроблені українським дизайнером Артемом Климчуком — «на основі українських традицій крою та орнаментів».

Про це сказав радник глави ОП Михайло Подоляк в коментарі Укрінформу.

Він вважає, що вишиванки потрапили «під немотивований злісний хейт відомої політичної групи», а критику у соцмережах назвав «черговою хвилею чергової брехні».

Подоляк наголосив, що українська культура значно багатша, ніж, за його словами, «зашорені і виховані ще по радянських лекалах уявлення про неї».

«І це не тільки те, що звичне для тих, хто вихований ще на радянських мультфільмах про козаків. Можна просто погуглити, що таке, наприклад, клембівська вишивка, які різні бувають техніки вишивки, варіанти крою і як змінювалася вишиванка в різні історичні періоди. Справжня культура завжди багатша, ніж поверхові уявлення про неї», — сказав Подоляк.