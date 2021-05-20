В Офисе президента критику вышиванки Зеленского назвали «хейтом известной политической группы» и посоветовали «погуглить»

В Офисе президента рассказали, что вышиванки главы государства Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской на фотографиях, опубликованных в соцсетях ко Дню вышиванки, сделаны украинским дизайнером Артемом Климчуком — «на основе украинских традиций кроя и орнаментов».

Об этом сказал советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии Укринформ.

Он считает, что вышиванки попали «под немотивированный злобный хейт известной политической группы», а критику в соцсетях назвал «очередной волной очередной лжи».

Подоляк отметил, что украинская культура значительно богаче, чем, по его словам, «зашоренные и воспитанные еще по советским лекалам представления о ней».

«И это не только то, что привычно для воспитанных еще на советских мультфильмах о казаках. Можно просто погуглить, что такое, например, клембовская вышивка, какие разные бывают техники вышивки, варианты кроя и как менялась вышивка в разные исторические периоды. Настоящая культура всегда богаче, чем поверхностные представления о ней», — сказал Подоляк.