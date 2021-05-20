В Офисе президента критику вышиванки Зеленского назвали «хейтом известной политической группы» и посоветовали «погуглить»

В Офисе президента рассказали, что вышиванки главы государства Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской на фотографиях, опубликованных в соцсетях ко Дню вышиванки, сделаны украинским дизайнером Артемом Климчуком — «на основе украинских традиций кроя и орнаментов».
Об этом сказал советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии Укринформ.
Он считает, что вышиванки попали «под немотивированный злобный хейт известной политической группы», а критику в соцсетях назвал «очередной волной очередной лжи».
Подоляк отметил, что украинская культура значительно богаче, чем, по его словам, «зашоренные и воспитанные еще по советским лекалам представления о ней».
«И это не только то, что привычно для воспитанных еще на советских мультфильмах о казаках. Можно просто погуглить, что такое, например, клембовская вышивка, какие разные бывают техники вышивки, варианты кроя и как менялась вышивка в разные исторические периоды. Настоящая культура всегда богаче, чем поверхностные представления о ней», — сказал Подоляк.
- Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская по случаю Дня вышиванок опубликовали фото в них. Почти сразу в соцсетях пользователи заявили, что президент одет в российскую косоворотку. Но как пояснила «Бабелю» этнограф и исследователь традиционной одежды украинцев Мария Квитка, это не совсем так — по ее словам, сорочка президента пошита по типу сорочки конца 19-го века, а узор взяли из Днепропетровской области.
- Сам автор вышиванок дизайнер Артем Климчук рассказал, что сорочки создавали по старинным образцам оригинальных вышивок, которые нашли в музейных архивах Днепропетровской области.