Все спорят: на Зеленском вышиванка или косоворотка? Это вышиванка — объясняет этнограф (с фотодоказательствами!)

В Украине 20 мая отмечают День вышиванки — по этому случаю президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская опубликовали в них фото. Почти сразу в социальных сетях пользователи заявили, что президент одет в российскую косоворотку.

Но это не совсем так — пояснила «Бабелю» этнограф, исследователь традиционной одежды украинцев и автор проекта «Спадок» Мария Квитка. По ее словам, Зеленский одет в вышитую украинскую сорочку, «которых сотни с таким кроем».

Мария Квитка также объяснила, что сорочка президента пошита по типу сорочки конца XIX века, а узор взяли из Днепропетровской области.

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Предыдущий слайд Следующий слайд Показать на весь экран Сорочка президента пошита по примеру этой — из частной коллекции. Мария Квитка / "Бабель"

Отметим, что у Владимира Зеленского сорочка имеет разрез сбоку, а не посередине, как у обычных сорочек, а у жены — квадратный вырез. Первая леди рассказала, что это их региональная — Днепропетровская — «вышиванковая» изюминка.

После публикации фото в Facebook начали писать, что президентская чета надела российскую одежду — косоворотку (писали об этом здесь, здесь, здесь и здесь).

Автор вышиванок дизайнер Артем Климчук рассказал Vogue, что сорочки создавали по старинным образцам оригинальных вышивок, которые нашли в музейных архивах Днепропетровской области. Для Зеленского выбрали популярную в Восточной Европе в XIX веке модель рубашки с косым воротником, а европейский крой украсили вышивкой по мотивам образца. Для Елены Зеленской дизайнер также создал вышиванку по мотивам старинной рубашки, но добавил квадратный вырез.

Отметим, что это не первый раз, когда вышиванки Зеленских вызывают дискуссии. Так, в прошлом году супруги выложили свой снимок в национальных костюмах, которые создал украинский бренд ETNODIM.

Когда сама компания похвасталась этим фактом у себя на странице, то в ответ получила волну негатива, преимущественно от тех, кто не является сторонником Владимира Зеленского.