Синоптики спрогнозували погоду на вихідні та початок тижня: від +14 до +28 °С і дощі

В Україні у вихідні та на початку наступного тижня очікується нестійка погода — від +15 °С до + 28 °С, дощі будуть переважно локальними.

Про це повідомляє Sinoptik.ua.

У п’ятницю, 21 травня, вдень на території країни +17...+18 °С, вирізняться тільки Луганська та Донецька області — там до +23 °С. Дощі можуть пройти в цей день в Рівненській, Харківській, Дніпропетровській та Одеській областях.

У суботу температура повітря становитиме +19...+24 °С, дощі пройдуть у західних областях.

У неділю, 23 травня, знову дощі — в західному, частково в центральному і північному регіонах. На заході +14 °С, у Запорізькій та Донецькій областях +25...+28 °С.

У понеділок температура повітря на території України +20...+24 °С, на узбережжі Азовського моря до +26 °С. Дощі з грозами пройдуть в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Харківській областях.

За прогнозом синоптиків, пляжна погода з температурою до +28 °С буде наступного тижня тільки на сході та частково півдні України. Засмагати вже можна, але купатися поки навряд чи комфортно — температура води в Дніпрі біля Києва +16 °С, у Десні біля Чернігова +17 °С, в Азовському морі біля Маріуполя +17 °С, в Чорному морі біля Одеси +14 °С.

Західний регіон продовжує лихоманити: у п’ятницю денна температура +15...+19 °С; в суботу у Львівській області та Закарпатті подекуди дощі, на решті території +20...+21 °С без опадів; у неділю, 23 травня, вдень +11...+13 °С, у другій половині дня дощі, окрім Чернівецької області; у понеділок +17...+20 °С, без опадів. І тільки у вівторок очікується потепління до +25...+27 °С, у середу — знову похолодання.

У центральних областях у п’ятницю вранці ще дуже холодно +12...+15 °С, вдень до +19 °С. У суботу погода порадує жителів центру України: температура повітря до +22 °С, сонячно, без опадів. 23 травня небо затягне хмарами, температура знизиться, але не набагато, до +19...+21 °С. У Вінницькій області дощитиме, також очікується зниження денної температури до +17 °С. На початку робочого тижня в Черкаській та Кіровоградській областях можливі дощі. Денна температура в регіоні +18...+20 °С.

На сході країни утримається комфортне тепло. У п’ятницю тут буде +19...+23 °С, без опадів. У вихідні вночі +12...+15 °С, вдень +20...+25 °С. У понеділок пройдуть дощі з грозами, температура від +19 до +24 °С.

На півдні 21—24 травня без опадів. У п’ятницю очікується від +17 °С в Одеській області, до +20 °С на Херсонщині. У вихідні буде весняна тепла погода до +25 °С. На початку робочого тижня дуже сонячно, вітер північно-східний, північно-західний до 5 м/с, температура повітря +20...+25 °С. Значне підвищення температури до +29 °С прогнозується у середині тижня.

У північних областях України 21 травня температура повітря +17…+19 °С, у суботу +20…+21 °С, дощу не буде. У неділю, 23 травня, температура повітря знову +15...+19 °С, пройдуть дощі, пощастить тільки Сумській області з температурою +22 °С і без опадів. Але в понеділок дощі проллються і на Сумщину, в інших північних областях навпаки припиняться і температура там буде до +21 °С.

У Харкові у вихідні мінлива хмарність, температура повітря вночі +12...+14 °С, вдень +22...+24 °С, опади не очікуються. У понеділок — погіршення погоди: денна температура знизиться до +20 °С, дощитиме, вдень північно-західний вітер до 6 м/с. Спекотна погода до +27 °С в Харкові можлива у середині тижня.

У Києві 21 травня сонця буде багато, але температура не підніметься вище +18...+19 °С, дутиме помірний північно-західний вітер. У вихідні денна температура + 20...+21 °С, з суботи на неділю підвищиться нічна температура до +15 °С. У суботу — хмарно з проясненнями, в неділю похмуро, у другій половині дня очікується сильний дощ. У понеділок, 24 травня, вдень без опадів, температура повітря до +21 °С.