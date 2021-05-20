Екскомандир бойовиків «ДНР» Безлер виграв в Росії суд проти Bellingcat за матеріали про MH17

Жовтневий районний суд російського Санкт-Петербурга зобовʼязав групу розслідувачів Bellingcat виплатити колишньому командиру бойовиків «ДНР» Ігорю Безлеру 340 тисяч рублів ($4,6 тисячі) за моральну шкоду.

Про це повідомляє обʼєднана пресслужба міських судів.

Безлер судився з Bellingcat «про захист честі» через матеріали журналістів про знищення бойовиками малайзійського Boeing MH17 в Донецькій області в 2014 році, в яких фігурував Безлер. Йдеться про матеріали «Пташка полетіла до вас. Ідентифікація сепаратистів, причетних до збиття МН17» і коротку версію «Ідентифікація сепаратистів, причетних до збиття MH17». В їх основу входили перехоплені розмови бойовиків і записи СБУ. Безлер в них фігурував як важливий свідок — його підлеглі могли повідомити про MH17 російським військовим, прийнявши його за український військовий літак.

Безлер подав позов у вересні 2020 року. Він наполягав на виплаті компенсації в пів мільйона рублів, але суд суму знизив. Також суд зобовʼязав Bellingcat опублікувати спростування відомостей про причетність Безлера до знищення MH17.

У Bellingcat заявляли, що не вилучатимуть імʼя Безлера з публікацій. Адвокат Bellingcat Саркіс Дарбинян у російському суді говорив, що Безлера в цьому процесі вела російська військова розвідка, яка має намір заблокувати Bellingcat в Росії.