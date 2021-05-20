Экс-командир боевиков «ДНР» Безлер выиграл в России суд против Bellingcat за материалы о MH17

Октябрьский районный суд российского Санкт-Петербурга обязал группу расследователей Bellingcat выплатить бывшему командиру боевиков «ДНР» Игорю Безлеру 340 тысяч рублей ($4,6 тысячи) за моральный ущерб.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Безлер судился с Bellingcat «о защите чести» из-за материалов журналистов об уничтожении боевиками малайзийского Boeing MH17 в Донецкой области в 2014 году, в которых фигурировал Безлер. Речь о материалах «Птичка полетела к вам. Идентификация сепаратистов, причастных к сбитию МН17» и краткой версии «Идентификация сепаратистов, причастных к сбитию MH17». Они были основаны на перехватах разговоров боевиков и записях СБУ. Безлер в них фигурировал как важный свидетель — его подчиненные могли сообщить о MH17 российским военным, приняв его за украинский военный самолет.

Безлер подал иск в сентябре 2020 года. Он настаивал на выплате компенсации в полмиллиона рублей, но суд сумму снизил. Также суд обязал Bellingcat опубликовать опровержение сведений о причастности Безлера к уничтожению MH17.

В Bellingcat заявляли, что не будут убирать имя Безлера из публикаций. Адвокат Bellingcat Саркис Дарбинян в российском суде говорил, что Безлера в этом процессе вела российская военная разведка, которая намерена заблокировать Bellingcat в России.