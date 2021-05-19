Балканські ЗМІ: Український літак перевіз винищувачі з підсанкційної Білорусі до Сербії

Український літак Ан-124 був задіяний у перевезенні винищувачів МіГ-29 з Білорусі до Сербії, при цьому він здійснив технічну посадку в Будапешті.

Про це повідомляє балканська служба «Радіо Свобода».

За даними ЗМІ, літак, оператором якого є українська компанія «Антонов», перевозив два з чотирьох винущувачів МіГ-29, які Білорусь подарувала Сербії.

Міністерство оборони Угорщини підтвердило інформацію, що літак здійснював технічну посадку в Будапешті. «Український Ан-124 (Антонов) з Білорусі на шляху до Сербії (через Україну і Румунію) був змушений зупинитися 16 травня з технічних причин», — йдеться у відповіді угорського Міноборони.

Уранці наступного дня, 17 травня, «після додаткових поставок та ремонту деталей» літак вилетів з Угорщини до кінцевого пункту призначення — Сербії.

ЗМІ зазначають, що це не перший випадок, коли зброя, призначена для Сербії, доставляється з підсанкційних країн через повітряний простір країн-членів Євросоюзу.

Речник Єврокомісії Петер Стано заявив журналістам, що контроль за експортом і транзитом зброї з держав-членів ЄС регулюється національним законодавством, загальною позицією Ради ЄС щодо контролю експорту військової техніки й обладнання та угодою про торгівлю зброєю. «Ці правила є юридично обовʼязковими для всіх держав-членів і застосовуються під їхню відповідальність і під наглядом національних органів», — наголосив Стано.

У Міністерстві оборони Сербії в той же час ствержують, що не мають даних про приземлення літака з винищувачами. А в українській авіакомпанії «Антонов» не відповіли на запит журналістів, чому літак приземлявся у Будапешті 16 травня.

Білоруське видання Reform.by теж повідомляє, що український Ан-124 16 травня перевіз з Білорусі два останні винищувачі МіГ-29. Видання вказує, що це були останні з чотирьох винищувачів, які Білорусь передала сербському Міноборони в рамках військово-технічної допомоги. Обовʼязковою умовою їх передачі був ремонт літаків у Білорусі.