У Харкові жінка та її діти викинули закордонні паспорти, бо їх не випустили до Туреччини. Поліція склала на неї протоколи

В аеропорту Харкова українка та її діти викинули українські закордонні паспорти й образливо висловлювалися на адресу України, бо дітей не випустили до Туреччини без дозволу їхнього батька. Поліція вже склала на жінку два адміністративні протоколи.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко і оприлюднив відео інциденту.

«Днями в Харкові стався брутальний випадок — жінка з трьома дітьми влаштувала «перфоманс» з псуванням закордонних паспортів. Вона і її діти образливо висловлювалися на адресу держави Україна і кидали паспорти на землю, показуючи свою неповагу до документа українського громадянина», — написав Геращенко, додавши, що жінка не пояснила, чому змусила своїх дітей це робити.

Заступник глави МВС також пояснив, що прикордонники не випустили мешканку Харкова і її дітей до Туреччини з тієї причини, що українське законодавство «прямо встановлює вимогу наявності згоди батька дітей на їх виїзд за межі України, якщо вони подорожують тільки з матірʼю». Такої згоди, зазначив Геращенко, серед наданих для прикордонного контролю документів не було.

У підсумку жінка разом з дітьми 19 травня все ж таки вилетіла до Туреччини. На неї перед тим склали два адмінпротоколи, зокрема, за дрібне хуліганство. Водночас, додав заступник глави МВС, за образи на адресу держави в Україні не передбачена відповідальність.

«Сьогодні вранці під час вильоту з аеропорту Харкова за вже правильно оформленими виїзними документами на дітей громадянці Інні П. поліцією був вручений протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення за дрібне хуліганство і ст. 184 Кодексу про адмінправопорушення за ухилення від нормального виховання дітей», — повідомив Геращенко.

Зазначимо, за першим протоколом передбачений штраф від 51 до 119 гривень або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк до 15 діб. За другим — попередження або накладення штрафу від 850 до 1 700 грн.

Згодом після поширення відео в інтернеті сестра харківʼянки заявила, що ролик був нібито «фейком» і що «це нарізки відео, які зроблені з різних сторінок». Вона пообіцяла подати до суду на видання, яке його опублікувало.