В Харькове женщина и ее дети выбросили загранпаспорта, потому что их не выпустили в Турцию. Полиция составила на нее протоколы

В аэропорту Харькова украинка и ее дети выбросили украинские загранпаспорта и оскорбительно высказывались в адрес Украины, поскольку ее детей не выпустили в Турцию без разрешения отца. Полиция уже составила на женщину два административных протокола.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко и обнародовал видео инцидента.

«На днях в Харькове произошёл брутальный случай — женщина с тремя детьми устроила «перфоманс» с порчей заграничных паспортов. Она и ее дети оскорбительно высказывались в адрес государства Украина и бросали паспорта на землю, показывая своё неуважение к документу украинского гражданина», — написал Геращенко, добавив, что женщина не объяснила, почему заставила своих детей это делать.

Заместитель главы МВД также пояснил, что пограничники не выпустили жительницу Харькова и ее детей в Турцию по той причине, что украинское законодательство «прямо устанавливает требование наличия согласия отца детей на их выезд за пределы Украины, если они путешествуют только с матерью». Такого согласия, отметил Геращенко, среди предоставленных для пограничного контроля документов не было.

В итоге женщина вместе с детьми 19 мая все же вылетела в Турцию. На нее перед тем составили два админпротокола, в частности, за мелкое хулиганство. В то же время, добавил заместитель главы МВД, за оскорбления в адрес государства в Украине не предусмотрена ответственность.

«Сегодня утром при вылете из аэропорта Харькова по уже правильно оформленным выездным документам на детей гражданке Инне П. полицией был вручен протокол по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях за мелкое хулиганство и ст. 184 Кодекса об админправонарушениях за уклонение от нормального воспитания детей», — сообщил Геращенко.

Отметим, по первому протоколу предусмотрен штраф от 51 до 119 гривен или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением 20% заработка, или административный арест на срок до 15 суток. По второму — предупреждение или наложение штрафа от 850 до 1 700 грн.

Вскоре после распространения видео в интернете сестра харьковчанки заявила, что ролик был якобы «фейком» и что «это нарезки видео, которые сделаны с разных страниц». Она пообещала подать в суд на издание, которое его опубликовало.