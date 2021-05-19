У Черкасах на подвір’я депутата міськради кинули коктейлі Молотова. Поліція відкрила провадження

У Черкасах на подвір’я депутата міської ради Олексія Мельника (партія «Батьківщина») невідомий кинув пляшки з легкозаймистою речовиною.

Про це повідомили в секторі комунікації поліції Черкаської області

За даними правоохоронців, інцидент стався близько першої години ночі. Унаслідок події ніхто не постраждав.

Слідчо-оперативна група вилучила речові докази та відправила їх на експертизу.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ст. 15, ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

На інцидент вже відреагував мер Черкас Анатолій Бондаренко, який закликав правоохоронців оперативно й об’єктивно розслідувати цей інцидент.

«Відверто обурений та стурбований діями невідомих зловмисників, які сьогодні вночі скоїли напад на помешкання депутата міської ради, директора комунального підприємства «ЧЕЛУАШ» Олексія Мельника. [...] Ми живемо у правовій європейській державі, де життя, свобода й здоров’я людини є найвищою цінністю», — написав він на своїй сторінці у Facebook.