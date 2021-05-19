В Черкассах во двор депутата горсовета бросили коктейли Молотова. Полиция открыла производство

В Черкассах во двор депутата городского совета Алексея Мельника (партия «Батьківщина») неизвестный бросил бутылки с легковоспламеняющимся веществом.
Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черкасской области
По данным правоохранителей, инцидент произошел около часа ночи. В результате происшествия никто не пострадал.
Следственно-оперативная группа изъяла вещественные доказательства и отправила их на экспертизу.
Сейчас открыто уголовное производство по ст. 15 ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
На инцидент уже отреагировал мэр Черкасс Анатолий Бондаренко — он призвал правоохранителей оперативно и объективно расследовать этот инцидент.
«Откровенно возмущен и обеспокоен действиями неизвестных злоумышленников, которые сегодня ночью совершили нападение на дом депутата городского совета, директора коммунального предприятия «ЧЕЛУАШ» Алексея Мельника. [...] Мы живем в правовом европейском государстве, где жизнь, свобода и здоровье человека являются высшей ценностью», — написал он на своей странице в Facebook.
- Ранее ночью в селе Невицкое, что в Ужгородской области, неизвестный бросил коктейль Молотова в деревянную беседку во дворе народного депутата Украины от «Слуги народа» Михаила Лабы.