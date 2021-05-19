«Ефективні на 99,9%»: в Австралії заявили про створення ліків від коронавірусу

Австралійські учені повідомили про винайдення нових ліків від коронавірусу. Під час досліджень препарат був на 99,9% ефективним.
Про це пише пресслужба Університету Гріффіта.
Там зазначили, що проводили дослідження на мишах. Під час випробувань препарат знищував вірусні частинки на 99,9%.
В університеті наголошують, що ліки призначені саме для лікування коронавірусу, а не для швидшого одужання. На черзі наразі випробування препарату на людях.
- У січні Німеччина придбала 200 тисяч доз експериментального препарату від коронавірусу на основі антитіл. Про постачання ліків уряд Німеччини домовився із американськими компаніями Eli Lilly та Regeneron. Препаратом від Regeneron свого часу лікували від коронавірусу 45-го президента США Дональда Трампа.