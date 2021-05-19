«Эффективно на 99,9%»: в Австралии заявили о создании лекарства от коронавируса

Австралийские ученые сообщили об изобретении новых лекарств от коронавируса. Во время исследований препарат был на 99,9% эффективным.

Об этом пишет пресс-служба Университета Гриффита.

Там отметили, что проводили исследования на мышах. Во время испытаний препарат уничтожал вирусные частицы на 99,9%.

В университете отмечают, что лекарства предназначены именно для лечения коронавируса, а не для быстрого выздоровления. На очереди пока что испытания препарата на людях.