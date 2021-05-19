«Эффективно на 99,9%»: в Австралии заявили о создании лекарства от коронавируса

Австралийские ученые сообщили об изобретении новых лекарств от коронавируса. Во время исследований препарат был на 99,9% эффективным.
Об этом пишет пресс-служба Университета Гриффита.
Там отметили, что проводили исследования на мышах. Во время испытаний препарат уничтожал вирусные частицы на 99,9%.
В университете отмечают, что лекарства предназначены именно для лечения коронавируса, а не для быстрого выздоровления. На очереди пока что испытания препарата на людях.
- В январе Германия приобрела 200 тысяч доз экспериментального препарата от коронавируса на основе антител. О поставках лекарств правительство Германии договорилось с американскими компаниями Eli Lilly и Regeneron. Препаратом от Regeneron в свое время лечили от коронавируса 45-го президента США Дональда Трампа.