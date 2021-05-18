ВАКС зняв арешт з маєтку Любові Полєжай — цивільної дружини Януковича. Ексклюзив «Бабеля»

Вищий антикорупційний суд зняв арешт з будинку Любові Полєжай, яку у ЗМІ називають цивільною дружиною експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Про це йдеться в рішенні суду від 26 березня, яке є у розпорядженні «Бабеля».

Через рік після втечі Януковича — 13 лютого 2015 року — Печерський райсуд Києва наклав арешт на будинок Полєжай у селі Нові Петрівці Київської області. Маєток Загальна площа маєтку становить 416,9 кв. м.

Згодом адвокат Полежай звернувся до ВАКС із клопотанням скасувати арешт. 26 березня цього року суд ухвалив рішення, частково задовільнивши клопотання та знявши арешт.

У клопотанні адвокат заявляв, що арешт на будинок був накладений «необґрунтовано», а розгляд справи проводився без участі Полєжай або її представника.

Крім того, адвокат наголошував, що в ухвалі Печерського суду було вказано, що метою арешту є «забезпечення конфіскації як виду покарання», однак, за його словами, Полєжай «не має статусу підозрюваної у кримінальному провадженні, а будинок було побудовано за її власні кошти та є її особистою власністю».

Детектив проти клопотання заперечував. На момент розгляду клопотання досудове слідство встановило, що Полєжай є співмешканкою Януковича та «були наявні підстави вважати, що майно або належить Януковичу, або придбано за його кошти».

У суді визнали звʼязок Полєжай і Януковича недоведеним. У матеріалах йдеться, що в ухвалі Печерського суду було вказано, що за інформацією Служби безпеки України Полєжай була співмешканкою Януковича. «Однак зі змісту ухвали не вбачається дослідження факту перебування майна, на яке накладено арешт, у спільній сумісній власності жінки і чоловіка, які проживають однією сімʼєю, а також факту їх перебування/неперебування у шлюбі з іншими особами», — йдеться у висновках ВАКС.