ВАКС снял арест с дома Любови Полежай — гражданской жены Януковича. Эксклюзив «Бабеля»

Высший антикоррупционный суд снял арест с дома Любови Полежай, которую в СМИ называют гражданской женой беглого экс-президента Виктора Януковича.

Об этом говорится в решении суда от 26 марта, которое есть в распоряжении «Бабеля».

Через год после побега Януковича — 13 февраля 2015 года — Печерский райсуд Киева наложил арест на дом Полежай в селе Новые Петровцы Киевской области. Общая площадь дома — 416,9 кв. м.

Впоследствии ее адвокат обратился в ВАКС с ходатайством об отмене ареста. 26 марта этого года суд принял решение, частично удовлетворив ходатайство и сняв арест.

В ходатайстве адвокат заявлял, что арест на дом был наложен «необоснованно», а рассмотрение дела проходило без участия Полежай или ее представителя.

Кроме того, адвокат отмечал, что в постановлении Печерского суда было указано, что целью ареста является «обеспечение конфискации как вида наказания», однако, по его словам, Полежай «не имеет статуса подозреваемой в уголовном производстве, а здание было построено за ее собственные средства и является ее личной собственностью».

Детектив против ходатайства возражал. На момент рассмотрения ходатайства досудебное следствие установило, что Полежай является сожительницей Януковича и «были основания полагать, что имущество или принадлежит Януковичу, или приобретено за его деньги».

В суде признали связь Полежай и Януковича недоказанной. В материалах говорится, что в постановлении Печерского суда было указано, что по информации Службы безопасности Украины Полежай была сожительницей Януковича. «Однако из содержания постановления не усматривается исследование факта нахождения имущества, на которое наложен арест, в общей совместной собственности женщины и мужчины, проживающих одной семьей, а также факта их пребывания/непребывания в браке с другими лицами», — говорится в выводах ВАКС.