CNN: Двоє посадовців Білого дома постраждали від «гаванського синдрому»

Що таке «гаванський синдром»? У 2016 році десятки дипломатів США, які працювали на Кубі, почали скаржитися на специфічні симптоми — головний біль, запаморочення, погіршення зору тощо. Симптоми виникли після того, як вони почули дивний звук. За останні три роки жертвами «гаванського синдрому» стали кілька агентів ЦРУ, а до атак, імовірно, причетна Росія.

Наприкінці 2020 року двоє посадовців Білого дому постраждали від загадкової хвороби, яку називають «гаванський синдром». Про це повідомляє CNN .

Перший з цих інцидентів стався, коли чиновник Ради нацбезпеки намагався пройти через ворота до Білого дому. Після цього він відчув легкі симптоми (головний біль і безсоння), які минули за тиждень.

Численні джерела CNN повідомляють, що в листопаді 2020 року від «гаванського синдрому» постраждали два посадовці Ради національної безпеки США: один наступного дня після президентських виборів (вони відбулись 3 листопада), а інший — кілька тижнів тому.

Другий чиновник піддався «атаці» кілька тижнів по тому, теж біля входу на територію Білого дому. У нього були більш серйозні симптоми і він негайно звернувся до лікарів.

Подвійні інциденти в центрі Вашингтону викликали побоювання, оскільки подібні епізоди, які вперше зафіксували серед американців за кордоном, дедалі частіше відбуваються на території США.

Ось уже пʼять років дослідники з усіх сил намагаються пояснити дивні події, про які повідомили американські дипломати та інші державні службовці на Кубі, у Росії, Китаї та інших країнах. Жертви повідомляли про раптове запаморочення, головний біль і тиск у голові, що іноді супроводжувався «пронизливим звуком». Деякі повідомили, що змогли уникнути симптомів, просто перейшовши до іншої кімнати.

Відповідно до недавньої заяви керівників сенатського комітету з розвідки, кількість випадків цього захворювання в усьому світі зростає. За даними The New York Times, за останні пʼять років у всьому світі було зареєстровано понад 130 випадків.

У розвідувальній спільності досі немає впевненості в тому, хто та що викликає цей дивний набір симптомів нервової системи, і чи можна їх остаточно назвати «атаками». Деякі агенти ЦРУ вважають, що «гаванський синдром» спричиняє мікрохвильова зброя, а винна в атаках Росія (вони знайшли непрямі докази).