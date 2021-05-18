CNN: Два чиновника Белого дома пережили «гаванский синдром»

В конце 2020 года два чиновника Белого дома были поражены загадочной болезнью, которую называют «гаванский синдром». Об этом сообщает CNN. Что такое «гаванский синдром»? В 2016 году десятки дипломатов США, которые работали на Кубе, начали жаловаться на специфические симптомы — головную боль, головокружение, ухудшение зрения и тому подобное. Симптомы возникли после того, как они услышали странный звук. За последние три года жертвами «гаванского синдрома» стали несколько агентов ЦРУ, а к атакам, вероятно, причастна Россия.

Многочисленные источники CNN сообщают, что в ноябре 2020 года от «гаванского синдрома» пострадали два должностных лица Совета национальной безопасности США: один на следующий день после президентских выборов (они состоялись 3 ноябрь), а другой — несколько недель назад. Первый из этих инцидентов произошел, когда чиновник Совета нацбезопасности пытался пройти через ворота в Белый дом. После этого он почувствовал легкие симптомы (головная боль и бессонница), которые прошли через неделю.