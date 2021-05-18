CNN: Два чиновника Белого дома пережили «гаванский синдром»

В конце 2020 года два чиновника Белого дома были поражены загадочной болезнью, которую называют «гаванский синдром». Об этом сообщает CNN.
Что такое «гаванский синдром»? В 2016 году десятки дипломатов США, которые работали на Кубе, начали жаловаться на специфические симптомы — головную боль, головокружение, ухудшение зрения и тому подобное. Симптомы возникли после того, как они услышали странный звук. За последние три года жертвами «гаванского синдрома» стали несколько агентов ЦРУ, а к атакам, вероятно, причастна Россия.
Многочисленные источники CNN сообщают, что в ноябре 2020 года от «гаванского синдрома» пострадали два должностных лица Совета национальной безопасности США: один на следующий день после президентских выборов (они состоялись 3 ноябрь), а другой — несколько недель назад.
Первый из этих инцидентов произошел, когда чиновник Совета нацбезопасности пытался пройти через ворота в Белый дом. После этого он почувствовал легкие симптомы (головная боль и бессонница), которые прошли через неделю.
Второй чиновник подвергся «атаке» несколько недель назад, тоже у входа на территорию Белого дома. У него были более серьезные симптомы и он сразу обратился за медицинской помощью.
Двойные инциденты в центре Вашингтона вызвали опасения, поскольку подобные эпизоды, которые впервые зафиксировали среди американцев за рубежом, теперь все чаще случаются на территории США.
Вот уже пять лет исследователи пытаются объяснить странные события, о которых сообщали американские дипломаты и другие государственные служащие на Кубе, в России, Китае и других странах. Жертвы сообщали о внезапном головокружении, головной боли и давлении в голове, что иногда сопровождалось «пронзительным звуком». Некоторые сообщили, что смогли избежать симптомов, просто перейдя в другую комнату.
Согласно недавнему заявлению руководителей сенатского комитета по разведке, количество случаев заболевания во всем мире растет. По данным The New York Times, за последние пять лет во всем мире было зарегистрировано более 130 случаев.
В разведывательном сообществе до сих пор нет уверенности в том, кто и что вызывает этот странный набор симптомов нервной системы, и можно ли их окончательно назвать «атаками». Ряд агентов ЦРУ считают, что «гаванский синдром» вызывает микроволновое оружие, а виновата в атаках Россия (они нашли косвенные доказательства).