Newsweek: У США створили секретну армію на 60 тисяч бійців. Вони працюють як у країні, так і за кордоном

Міністерство оборони США за останні роки створило 60-тисячну секретну армію, її учасники працюють як у бойових зонах, так і в тилу противника під прикриттям.
Про це йдеться у розслідуванні американського журналу Newsweek.
За даними видання, у цьому формуванні у десять разів більше людей, ніж підпільних співробітників ЦРУ. «Таємні» солдати працюють як усередині США, так і за кордоном, виконуючи завдання у військовій формі або під виглядом цивільних.
За інформацією Newsweek, у цій програмі беруть участь близько 130 приватних компаній, які щороку витрачають на неї більше $900 млн. Вони нібито створюють фальшиву документацію, оплачують рахунки і податки співробітників, працюють під вигаданими іменами, а також створюють спеціальні пристрої для прослуховування та стеження «у найвіддаленіших куточках Близького Сходу та Африки».
Більше половини секретних військ складають — це сили спеціального призначення армії США, їх головне завдання — переслідувати терористів в зонах бойових дій від Пакистану до Західної Африки, проте часто вони працюють і в тилу «супротивника» в таких країнах, як Північна Корея та Іран.
Найновіша і швидкозростаюча група секретної армії — «кібербійці». Вони працюють під вигаданими іменами і збирають в інтернеті інформацію, а також можуть брати участь у кампаніях впливу в соцмережах.
На думку авторів розслідування, ця таємна армія потрібна США не тільки для боротьби з терористами, але і для збільшення конкурентних можливостей у гібридній війні з Росією і Китаєм.
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