Newsweek: У США створили секретну армію на 60 тисяч бійців. Вони працюють як у країні, так і за кордоном

Міністерство оборони США за останні роки створило 60-тисячну секретну армію, її учасники працюють як у бойових зонах, так і в тилу противника під прикриттям.

Про це йдеться у розслідуванні американського журналу Newsweek.

За даними видання, у цьому формуванні у десять разів більше людей, ніж підпільних співробітників ЦРУ. «Таємні» солдати працюють як усередині США, так і за кордоном, виконуючи завдання у військовій формі або під виглядом цивільних.