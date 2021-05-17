Newsweek: В США создали секретную армию на 60 тысяч бойцов. Они работают как в стране, так и за рубежом

Министерство обороны США за последние годы создало 60-тысячную секретную армию, ее участники работают как в боевых зонах, так и в тылу противника под прикрытием.

Об этом говорится в расследовании американского журнала Newsweek.

По данным издания, в этом формировании в десять раз больше человек, чем подпольных сотрудников ЦРУ. «Тайные» солдаты работают как внутри США, так и за рубежом, выполняя задание в военной форме или под видом гражданских.