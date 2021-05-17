Newsweek: В США создали секретную армию на 60 тысяч бойцов. Они работают как в стране, так и за рубежом

Министерство обороны США за последние годы создало 60-тысячную секретную армию, ее участники работают как в боевых зонах, так и в тылу противника под прикрытием.
Об этом говорится в расследовании американского журнала Newsweek.
По данным издания, в этом формировании в десять раз больше человек, чем подпольных сотрудников ЦРУ. «Тайные» солдаты работают как внутри США, так и за рубежом, выполняя задание в военной форме или под видом гражданских.
По информации Newsweek, в этой программе участвуют около 130 частных компаний, которые ежегодно тратят на нее более $900 млн. Они якобы создают фальшивую документацию, оплачивают счета и налоги сотрудников, работающих под вымышленными именами, а также создают специальные устройства для прослушивания и слежки «в самых отдаленных уголках Ближнего Востока и Африки».
Более половины секретных войск составляют силы специального назначения армии США, их главная задача — преследовать террористов в зонах боевых действий от Пакистана до Западной Африки, однако часто они работают и в тылу «противника» в таких странах, как Северная Корея и Иран.
Самая новая и быстрорастущая группа секретной армии — «кибербойцы». Они работают под вымышленными именами и собирают в интернете информацию, а также могут участвовать в кампаниях влияния в соцсетях.
По мнению авторов расследования, эта тайная армия нужна США не только для борьбы с террористами, но и для увеличения конкурентных возможностей в гибридной войне с Россией и Китаем.
- 18 декабря 2019 года США создали Космические войска, которые стали шестым видом Вооруженных сил США. В их состав вошли люди с Военно-воздушных и Военно-морских сил. В сентябре 2020 года Космические силы США развернули отряд на Аравийском полуострове. Это первая зарубежная миссия КС.