«Газпром» забронював усю додаткову транзитну потужність української ГТС на червень

«Газпром» забронював усі запропоновані додаткові транзитні потужності України для транспортування газу на червень.

Про це, посилаючись на результати місячного аукціону на Regional Booking Platform, пише Інтерфакс-Україна.

Так, із запропонованих 15 млн куб. м на добу було заброньовано увесь обсяг. На квітень, березень і лютий компанія викупила по 14,2 млн куб. м на добу, на травень — 15 млн кубометрів.

Зазначимо, «Газпром» на 2021 рік законтрактував 40 млрд куб. м українських потужностей — це 109 млн куб. м на добу. Ще 15 млн куб. м було заброньовано на аукціоні. Загалом «Газпром» має бронювання на 124 млн куб. м на добу.