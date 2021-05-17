«Газпром» забронировал всю дополнительную транзитную мощность украинской ГТС на июнь

«Газпром» забронировал все предложенные дополнительные транзитные мощности Украины для транспортировки газа на июнь.

Об этом, ссылаясь на результаты месячного аукциона на Regional Booking Platform, пишет Интерфакс-Украина.

Так, из предложенных 15 млн куб. м в сутки был забронирован весь объем. На апрель, март и февраль компания выкупила по 14,2 млн куб. м в сутки, на май — 15 млн кубометров.

Отметим, «Газпром» на 2021 год законтрактовал 40 млрд куб. м украинских мощностей — это 109 млн куб. м в сутки. Еще 15 млн куб. м были забронированы на аукционе. Всего у «Газпрома» есть бронирование на 124 млн куб. м в сутки.